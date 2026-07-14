Rate-Hike Odds Slump As US Consumer Prices Plunge Most Since COVID In June With oil prices having tumbled (before this latest resurgence) but semiconductor prices soaring still, expectations were for a small 0.
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