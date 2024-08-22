Новый средний класс появился в России — это участники СВО и работники, занимающиеся импортозамещением.
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Новый средний класс появился в России — это участники СВО и работники, занимающиеся импортозамещением.