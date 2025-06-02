Важное предупреждение для жителей разместили в телеграм-канале управы. «Внимание! В районе Марфино активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками администрации и лично главой муниципального округа Зинаидой Николаевной Авдошкиной.
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