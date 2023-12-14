В Подмосковье ищут лаборатории, умеющие измерять шум для санэпидемэкспертиз

Лаборатории будут обрабатывать заявки с портала Госуслуг на определение уровня шумов.Правительство Московской области приглашает аккредитованные Федеральной службой лаборатории и центры принять участие в обработке заявок на измерение уровня шума в регионе.
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