Что такое 4 500 000 000 долларов?Это 2000 ракет Искандер при оценочной стоимости 2,25 млн.долларов за 1 ракету.
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