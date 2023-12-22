Китай призвал Филиппины принять разумное решение и работать сообща для урегулирования морских споров

Пекин, 21 декабря /Синьхуа/ -- Китай надеется, что Филиппины примут разумные решения, будут следовать эффективному пути, позволяющему соседям ладить друг с другом, а также работать сообща для надлежащего урегулирования споров на море.
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