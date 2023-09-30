"Если в эмигрантском кризисе виноват Путин, то и динозавров извел тоже он" (ТВ LCI и его зрители зажигают) "Скажем честно.
"Скажем честно... все знают, что Россия и лично Путин распяли Христа...."
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Кричковский
Класс!!
Ответить
5 час.
Александр Салтановский
А вот то, что в ихних дебильных головах вместо мозгов дерьмо неизвестного происхождения, в этом тоже В.В.П. виноват?
Ответить
4 час.
Леонид Попивняк
.....а вы сомневались?????)))))))......только он - ПРАВИТЕЛЬ ВСЕХ КАТАКЛИЗМОВ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В МИРЕ!!!!))))))))......ОРГАНИЗАТОР ВСЕХ ПРОТЕСТНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ГЕЙРОПЕ!!!!.))))).....и вообще всего что происходит на этой планете))))))......Слава ВВП!!!!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии