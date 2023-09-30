"Скажем честно... все знают, что Россия и лично Путин распяли Христа...."

А вот то, что в ихних дебильных головах вместо мозгов дерьмо неизвестного происхождения, в этом тоже В.В.П. виноват?

Леонид Попивняк

.....а вы сомневались?????)))))))......только он - ПРАВИТЕЛЬ ВСЕХ КАТАКЛИЗМОВ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В МИРЕ!!!!))))))))......ОРГАНИЗАТОР ВСЕХ ПРОТЕСТНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ГЕЙРОПЕ!!!!.))))).....и вообще всего что происходит на этой планете))))))......Слава ВВП!!!!