Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    "Мир ошеламлен " ! Да миру глубоко насрать на это .Мир ошеломлен: СШ...
  • cto talykova
    Умеют же они нас дурачить, а сами не понимают,что их тоже ,,,,,,,,,"Если дружба, то ...
  • cto talykova
    А что могут сделать простые армяне, из которые половина живёт в России, а другая их оставленные родители и дети в Арм..."Если дружба, то ...

"Скажем честно... все знают, что Россия и лично Путин распяли Христа...."

"Скажем честно... все знают, что Россия и лично Путин распяли Христа...."

"Если в эмигрантском кризисе виноват Путин, то и динозавров извел тоже он" (ТВ LCI и его зрители зажигают) "Скажем честно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Кричковский
Класс!!
Ответить
5 час.
Александр Салтановский
А вот то, что в ихних дебильных головах вместо мозгов дерьмо неизвестного происхождения, в этом тоже В.В.П. виноват?
Ответить
4 час.
Леонид Попивняк
.....а вы сомневались?????)))))))......только он - ПРАВИТЕЛЬ ВСЕХ КАТАКЛИЗМОВ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В МИРЕ!!!!))))))))......ОРГАНИЗАТОР ВСЕХ ПРОТЕСТНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ГЕЙРОПЕ!!!!.))))).....и вообще всего что происходит на этой планете))))))......Слава ВВП!!!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх