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Сын Гудкова за день до самоубийства: счастье в эмиграции попирает мое право быть русским

Сын Гудкова за день до самоубийства: счастье в эмиграции попирает мое право быть русским

Старший сын бывшего депутата Госдумы Дмитрий Гудкова (признан в России иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) Иван за день до самоубийства заявил, что счастье в эмиграции не совместимо с правом человека на русскую идентичность.

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