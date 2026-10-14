Сын Гудкова за день до самоубийства: счастье в эмиграции попирает мое право быть русским

Старший сын бывшего депутата Госдумы Дмитрий Гудкова (признан в России иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) Иван за день до самоубийства заявил, что счастье в эмиграции не совместимо с правом человека на русскую идентичность.