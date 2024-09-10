Шойгу: пока РФ не выкинет террористов из Курской области, переговоров не будет

Пока Российская Федерация не выкинет террористов из Курской области, никаких переговоров не будет. С соответствующим заявлением в ходе интервью телевизионному каналу «Россия 24» выступил секретарь отечественного Совета безопасности Сергей Шойгу.
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