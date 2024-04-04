🧽 🏛 Ялту готовят к курортному сезону На набережной имени Ленина идут работы по чистке памятников. А в амфитеатре уже установили новое покрытие бетонных скамеек.
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🧽 🏛 Ялту готовят к курортному сезону На набережной имени Ленина идут работы по чистке памятников. А в амфитеатре уже установили новое покрытие бетонных скамеек.