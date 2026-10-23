Сегодня вечером Москва буквально стоит на ушах. Российский король эстрады, неподражаемый Филипп Киркоров, представил публике свой новый видеоклип на песню «Луиза».
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