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Добрый Мир

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«Накажут не жестко, а жестоко». Трамп прислал черную метку Зеленскому

«Накажут не жестко, а жестоко». Трамп прислал черную метку Зеленскому

Дональд Трамп.30 тыс прочтений 2 дня назад Журналист Такер Карлсон, обвинивший киевские власти в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям, озвучил позицию новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ну что наркоман, враз пошла такая пьянка, режь последний огурец!😱👈😜
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