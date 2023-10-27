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  • Эльвира
    Очень интересно, спасибо!Сусеки, горница, ...
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    Спасибо,очень даже интересно!!!! Надо запомнить.Сусеки, горница, ...

"Как справиться с обледенением морозилки в холодильнике?": Делюсь проверенными хитростями, которые всегда приходят мне на выручку

"Как справиться с обледенением морозилки в холодильнике?": Делюсь проверенными хитростями, которые всегда приходят мне на выручку

Всем здравствуйте! Снежная «шуба», которая довольно-таки быстро появляется на стенках морозильников — это настоящая головная боль многих домохозяек.

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