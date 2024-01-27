Повар из Кулебак покинула проект «Битва шефов»

Повар из Кулебак Светлана Кузнецова прошла кастинг на третий сезон шоу «Битва шефов». В этом году в шоу два шефа – Константин Ивлев и Ренат Агзамов – набирают себе команду, а затем будут отсеивать в каждом выпуске по одному участнику.