Российские военные ударили по военному аэродрому в Миргороде

ВС РФ ударили в районе военного аэродрома Миргорода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его слова. «Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», - отметил собеседник.