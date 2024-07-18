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Российские военные ударили по военному аэродрому в Миргороде

Российские военные ударили по военному аэродрому в Миргороде

ВС РФ ударили в районе военного аэродрома Миргорода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его слова. «Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», - отметил собеседник.

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