Российские военные ударили по военному аэродрому в Миргороде

ВС РФ ударили в районе военного аэродрома Миргорода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его слова. «Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», - отметил собеседник.
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