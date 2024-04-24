В Минкультуры назвали самые популярные мероприятия по Пушкинской карте

Новосибирские театры и музеи лидируют в Сибири по посещаемости среди молодежи. Министерство культуры Новосибирской области подвело итоги программы «Пушкинская карта» и назвало самые популярные мероприятия среди молодежи.
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