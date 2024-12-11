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  • Александр Жигилий
    Рядом с нашими базами можно с помощью нескольких "Орешников," нечаянно расчистить очень большую территорию- сдует мно...По поводу военных...
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Личное решение Путина: в Кремле рассказали о предоставлении Асаду и его семье убежища в России

Личное решение Путина: в Кремле рассказали о предоставлении Асаду и его семье убежища в России

Песков: Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду Анастасия Степанова Предоставление убежища бывшему президенту Сирии Башару Асаду и его семье — это решение, принятое непосредственно Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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