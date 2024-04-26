Все оттенки серого: в МХТ сыграли «Стоиков»

Серые будни под веселящие напитки, философские рассуждения о безысходности и мечта о свадьбе. Так режиссер Денис Азаров представил себе пьесу Дмитрия Данилова «Стоики», которая была написана для Художественного театра в 2023 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии