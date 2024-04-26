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Все оттенки серого: в МХТ сыграли «Стоиков»

Все оттенки серого: в МХТ сыграли «Стоиков»

Серые будни под веселящие напитки, философские рассуждения о безысходности и мечта о свадьбе. Так режиссер Денис Азаров представил себе пьесу Дмитрия Данилова «Стоики», которая была написана для Художественного театра в 2023 году.

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