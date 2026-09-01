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Сын Петросяна не пойдет в школу из-за проблем с речью: сотрудница семьи раскрыла правду о развитии Вагана

Сын Петросяна не пойдет в школу из-за проблем с речью: сотрудница семьи раскрыла правду о развитии Вагана

Шестилетний наследник Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой пропустит школьные занятия в новом учебном году из-за недостаточной готовности к образовательным нагрузкам.

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