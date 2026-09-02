Сколько стоит привезти в Россию машину с японского аукциона

На японских автомобильных аукционах реально найти лоты всего за ¥18-20 тыс. – по текущему курсу это около 12 тыс.
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