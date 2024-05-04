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23-летний Шилов – самый молодой в истории «Ванкувера» вратарь с шатаутом в плей-офф НХЛ. Он побил рекорд Демко

В возрасте 23 лет и 42 дней латвиец отразил все 28 бросков в 6-м матче 1-го раунда с «Нэшвиллом» (1:0, 4-2) и был признан первой звездой.

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