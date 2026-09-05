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Российские фигуристы удачно стартовали на Kinoshita Cup в Токио

Российские фигуристы удачно стартовали на Kinoshita Cup в Токио

Российские фигуристы удачно стартовали на Kinoshita Cup в Токио СпортпрессаВ столице Японии продолжается турнир Kinoshita Cup, который входит в серию ISU Challenger и стал первым международным стартом сезона для российских фигуристов, выступающих в нейтральном статусе.

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