В Новгороде зам. главврача оштрафован за нежелание ответить о причинах бездействия персонала

О штрафных санкциях в отношении заместителя главного врача ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница" сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева.
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