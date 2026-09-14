Мать считавшегося погибшим бойца рассказала о его возвращении из плена

Мать военнослужащего Александра, которого девять месяцев считали погибшим, рассказала RT о его возвращении домой после обмена и заявила, что в плену сына пытали.
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