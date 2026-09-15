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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник ЦСКА Гайич перенес операцию, восстановление займет до 4 месяцев: «Милан будет полностью готов к первому зимнему сбору»

ЦСКА опубликовал пост о том, что  Милан Гайич перенес операцию на травмированной мышце. Защитник получил повреждение 1 сентября в игре с «Ростовом» (0:2) в FONBET Кубке России.

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