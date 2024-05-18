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Ротенберг о детском турнире: «К нам приехали министр Дегтярев, губернатор Московской области и защитник «Чикаго» Зайцев. Спасибо всем спонсорам и лично Миллеру»

Ротенберг о детском турнире: «К нам приехали министр Дегтярев, губернатор Московской области и защитник «Чикаго» Зайцев. Спасибо всем спонсорам и лично Миллеру»

«Сегодня на арене «Хоккейный город Красногорск» состоялось долгожданное открытие детского международного турнира «Кубок Юнисона».

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