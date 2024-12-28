Украинские агенты пытались вручить заминированную грамоту главе проекта «Архангел»

Заминированную грамоту в рамке с подсветкой пытались вручить главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову, теракт предотвращен, исполнитель задержан, сообщил ТАСС куратор проекта Виталий Романов.
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