Анна Шафран: Лучше уж сюрпризы, чем ваххабитские кварталы в русских городах

Когда в Мытищах выдали многомиллионный сертификат на квартиру мигрантам из Узбекистана, которые, к тому же проходили обучение по программе USAID , была надежда, что это досадный инцидент, разовое недоразумение.
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