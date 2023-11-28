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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле алиментщик пришел к приставу с планшетом, который сразу же арестовали

В Барнауле алиментщик пришел к приставу с планшетом, который сразу же арестовали

Мужчина не выплачивал алименты на содержание своего сына и задолжал 120 тысяч рублей В Алтайском крае у мужчины, накопившего долг по алиментам, судебные приставы арестовали дорогой гаджет, сообщает региональная ФССП.

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