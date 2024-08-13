Трамп заявил о нехватке у ВСУ личного состава

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава, в то время как Россия представляет собой значительную военную силу, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в беседе с предпринимателем Илоном Маском.
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