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Политика как она есть

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Трамп заявил о нехватке у ВСУ личного состава

Трамп заявил о нехватке у ВСУ личного состава

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава, в то время как Россия представляет собой значительную военную силу, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в беседе с предпринимателем Илоном Маском.

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Комментарии
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Сергей Каримов
Нельзя верить ни западу, ни американцам и нельзя расслабляться.
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17 час.
М
Мария
Ничего нового не сказал.
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17 час.
VG
Vasily Golov
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16 час.

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