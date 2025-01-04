Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Ивановской области азербайджанская диаспора пыталась решить вопрос по уголовному делу мигранта из Азербайджана Аллахвердиева

В Ивановской области азербайджанская диаспора пыталась решить вопрос по уголовному делу мигранта из Азербайджана Аллахвердиева

ИА "Русский ГУП Продакшн"   Напомним, что в октябре 2023 года местный житель города Иваново Владимир Каменский заступился за свою пожилую мать, которую оскорблял наглый и агрессивный мигрант из Азербайджана Фаил Зияфеддин оглы Аллахвердиев, работающий водителем в швейном цеху, располагающемся в жилом помещении на 3-м этаже жилого дома.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Начинать чистку нужно с коррумпированных правоохранителей! А диаспоры приравнять к криминальным сообществам и их паханов посадить в места не столь отдаленные!
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1 час.
виктор бажинов
На какую почётную отставку ? На Нары её сучку крашенную вместе с этими мигрантами в одну камеру, пусть там тоже отведает сладость коррупции своей. И вообще всех помощников мигрантов нужно садить с мигрантами в одну камеру, чтобы у них там в камере был долг платежом крашен
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1 час.
Борис Сторублевцев
и мигранты , и новые &quot;Россияне&quot; бьют, убивают , насилуют !!! А вот их мигрантов и тд - бьют , убивают , насилуют коренные Россияне???
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57 мин.

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