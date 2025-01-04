В Ивановской области азербайджанская диаспора пыталась решить вопрос по уголовному делу мигранта из Азербайджана Аллахвердиева

Начинать чистку нужно с коррумпированных правоохранителей! А диаспоры приравнять к криминальным сообществам и их паханов посадить в места не столь отдаленные!

виктор бажинов

На какую почётную отставку ? На Нары её сучку крашенную вместе с этими мигрантами в одну камеру, пусть там тоже отведает сладость коррупции своей. И вообще всех помощников мигрантов нужно садить с мигрантами в одну камеру, чтобы у них там в камере был долг платежом крашен