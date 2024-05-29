Владельцы Ford Focus и Lada могут рассчитывать на их быструю продажу

Автовладельцы, решившие продать свои автомобили, могут рассчитывать на быструю транзакцию. Это подтвердило исследование онлайн-сервиса "СберАвто", который проанализировал данные о продажах автомобилей за прошедший период.
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