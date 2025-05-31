«Частное пионерское» и «Призрак» заняли первые строчки рейтинга отечественных фильмов с юными актерами

Третье место досталось военной драме «Сестренка» Александра Галибина Картины «Частное пионерское», «Призрак» и «Сестренка» возглавили топ современных отечественных фильмов с молодыми артистами, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного каналом «Русский бестселлер».
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