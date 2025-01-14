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Царьград

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Горловка под огнем: украинский беспилотник частично обесточил город

Горловка под огнем: украинский беспилотник частично обесточил город

Украинские вооруженные силы атаковали Калининский район Горловки, применяя беспилотник-камикадзе. В результате обстрела частично обесточен жилой массив "Солнечный".

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