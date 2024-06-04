НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Дюков об отстранении России: «Вполне можно ожидать изменения – надеюсь, осенью увидим движение. Это интуиция»

– Не так давно вы были на конгрессе ФИФА. Как все прошло – какое отношение к России, и возможно ли, что будет поставлен вопрос о снятии того самого бана на проведение международных матчей? – В настоящий момент есть некая пауза в переговорах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх