Дюков об отстранении России: «Вполне можно ожидать изменения – надеюсь, осенью увидим движение. Это интуиция»

– Не так давно вы были на конгрессе ФИФА. Как все прошло – какое отношение к России, и возможно ли, что будет поставлен вопрос о снятии того самого бана на проведение международных матчей? – В настоящий момент есть некая пауза в переговорах.
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