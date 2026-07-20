В Воронеже сократились очереди на АЗС, но цены все еще растут: что происходит на заправках города сегодня

Утро понедельника в Воронеже встретило автомобилистов заметными изменениями на топливном рынке. Ажиотаж с каждым днем все меньше и меньше: очереди на заправочных станциях сократились, а водители все реже устраивают перепалки и нарушают правила.
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