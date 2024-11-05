Подполковник запаса ФСБ Попов: Запад усиленно изучает российские наработки в ВПК

Со стороны западных спецслужб в последнее время наблюдается усиленный интерес к российским наработкам, в первую очередь – к военно-промышленному комплексу, заявил член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.
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