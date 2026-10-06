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Царьград

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Пожар на танкере в Черном море был замечен с побережья Сочи

Пожар на танкере в Черном море был замечен с побережья Сочи

В акватории Черного моря вблизи Сочи заметили мощный пожар на танкере. Пламя видно с побережья. В Московской области после удара ВСУ загорелся дом в Лобаново; в Барыбино дом разрушен, а в Покровском пострадал фасад здания.

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