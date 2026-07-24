Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Поставки учебно-боевого самолета Як-130М планируют начать в 2028 году

Поставки учебно-боевого самолета Як-130М планируют начать в 2028 году

Поставки модернизированного российского учебно-боевого самолета Як-130М планируется начать в конце 2028 года, сейчас собраны три опытные модели машины, сообщил директор производства Иркутского авиационного завода Виталий Елагин, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии