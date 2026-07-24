Поставки учебно-боевого самолета Як-130М планируют начать в 2028 году

Поставки модернизированного российского учебно-боевого самолета Як-130М планируется начать в конце 2028 года, сейчас собраны три опытные модели машины, сообщил директор производства Иркутского авиационного завода Виталий Елагин, передает ТАСС.
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