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Царьград

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МВФ требует от Киева выплатить 252,9 млн долларов до 9 октября

МВФ требует от Киева выплатить 252,9 млн долларов до 9 октября

Международный валютный фонд ожидает от Киева выплаты 252,9 млн долларов до 9 октября. Национальный банк Украины погасил 254,3 млн долларов кредита и 195,7 млн долларов по госдолгу.

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