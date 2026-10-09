МВФ требует от Киева выплатить 252,9 млн долларов до 9 октября

Международный валютный фонд ожидает от Киева выплаты 252,9 млн долларов до 9 октября. Национальный банк Украины погасил 254,3 млн долларов кредита и 195,7 млн долларов по госдолгу.
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