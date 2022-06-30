«Нетс» могут заполучить Эйтона в обмен на Клэкстона, Харриса и Томаса

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Центровой «Финикса» Деандре Эйтон может перейти в «Бруклин» по схеме сайн-энд-трейд. Как информирует инсайдер Куинтон Мэйо, «Нетс» готовы предложить взамен 1-го номера драфта-2018 Николаса Клэкстона, Джо Харриса и, возможно, Кэмерона Томаса.