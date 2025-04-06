Жестокую колониальную Европу разоблачили: она судит о России по себе

Галина Чужая

Трамп конечно деловой человек, но он ведёт себя как местечковый князёк который считает себя главным на районе, что он может ставить ультиматумы или по щелчку его пальцев кто-то сразу побежит и будет ему прислуживать на обеде на котором эту прислугу и слопают. У власти в стране должен стоять политик, причём обладающий огромным запасом накопленной информации о каждой стране - о её возможностях, ресурсах и учитывать экономику данной страны. Тогда вполне возможно на взаимовыгодных условиях создать нечто новое и качественное. А Трамп прёт как танк, но вокруг люди, а не бурелом через который надо продраться к светлому будущему. Впечатление, что он сам загоняет США в большую ловушку, надеясь на своё величие. Он ещё не совсем понял, что Мир за его отсутствие стал другим. И его танк скорее нарубит дров чем исправит положение.