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Жестокую колониальную Европу разоблачили: она судит о России по себе

Жестокую колониальную Европу разоблачили: она судит о России по себе

По некоторым данным, во временной период между окончанием Второй мировой войны и первым десятилетием XXI века США провели операции по дестабилизации, свержению и смене правительств в более чем 70 странах.

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Комментарии
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Галина Чужая
Трамп конечно  деловой человек, но он ведёт себя как местечковый князёк который считает себя главным на районе, что он может ставить ультиматумы или по щелчку его пальцев кто-то сразу  побежит и будет ему прислуживать на обеде на котором эту прислугу и слопают.  У власти в стране должен стоять политик, причём обладающий огромным запасом накопленной информации о каждой стране - о её возможностях, ресурсах и учитывать экономику данной страны. Тогда вполне возможно на взаимовыгодных условиях создать нечто новое и качественное. А Трамп прёт как танк, но вокруг люди, а не  бурелом через который  надо продраться к светлому будущему.  Впечатление, что он  сам загоняет США в большую ловушку, надеясь на своё величие. Он ещё не совсем понял, что Мир за его отсутствие стал другим. И его танк скорее нарубит дров чем исправит положение.
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Вадим Скоробогатов
Держись Доня...Ещё не то будет...СЪЕДЯТ тебя ..и не подавятся.
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