По некоторым данным, во временной период между окончанием Второй мировой войны и первым десятилетием XXI века США провели операции по дестабилизации, свержению и смене правительств в более чем 70 странах.
Жестокую колониальную Европу разоблачили: она судит о России по себе
Комментарии
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Галина Чужая
Трамп конечно деловой человек, но он ведёт себя как местечковый князёк который считает себя главным на районе, что он может ставить ультиматумы или по щелчку его пальцев кто-то сразу побежит и будет ему прислуживать на обеде на котором эту прислугу и слопают. У власти в стране должен стоять политик, причём обладающий огромным запасом накопленной информации о каждой стране - о её возможностях, ресурсах и учитывать экономику данной страны. Тогда вполне возможно на взаимовыгодных условиях создать нечто новое и качественное. А Трамп прёт как танк, но вокруг люди, а не бурелом через который надо продраться к светлому будущему. Впечатление, что он сам загоняет США в большую ловушку, надеясь на своё величие. Он ещё не совсем понял, что Мир за его отсутствие стал другим. И его танк скорее нарубит дров чем исправит положение.
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12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Держись Доня...Ещё не то будет...СЪЕДЯТ тебя ..и не подавятся.
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9 час.
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