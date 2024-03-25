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Царьград

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Русские метко ударили по Европе. Лето могут не пережить

Русские метко ударили по Европе. Лето могут не пережить

Русская армия впервые за два года операции ZOV нанесла удар по газовой инфраструктуре "страны У". При этом цель была в том, чтобы нанести удар по Европе.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Наконец появились свидетельства серьезного противостояния Западу, активного ему противостояния, а не избыточные предупреждения о красных линиях. Только так можно образумить безумный ЕС. Если только в принципе его можно образумить, так как дебилизм его руководителей возможно уже принял необратимые формы.
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13 час.
Анатолий Какаулин
херня какая то, а отключить нельзя было?
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10 час.
ГС
Геннадий Свидерский
А кто позволил бы отключить ? Там у наших &quot; друзей народных &quot; деньги вложены . Сами себя без прибыли они никогда не оставят . Вот те и народное .
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5 час.

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