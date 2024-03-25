Русские метко ударили по Европе. Лето могут не пережить

АС Александр Сысоев Наконец появились свидетельства серьезного противостояния Западу, активного ему противостояния, а не избыточные предупреждения о красных линиях. Только так можно образумить безумный ЕС. Если только в принципе его можно образумить, так как дебилизм его руководителей возможно уже принял необратимые формы.

Анатолий Какаулин херня какая то, а отключить нельзя было?