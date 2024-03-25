Русская армия впервые за два года операции ZOV нанесла удар по газовой инфраструктуре "страны У". При этом цель была в том, чтобы нанести удар по Европе.
Русские метко ударили по Европе. Лето могут не пережить
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Наконец появились свидетельства серьезного противостояния Западу, активного ему противостояния, а не избыточные предупреждения о красных линиях. Только так можно образумить безумный ЕС. Если только в принципе его можно образумить, так как дебилизм его руководителей возможно уже принял необратимые формы.
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13 час.
Анатолий Какаулин
херня какая то, а отключить нельзя было?
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10 час.
ГС
Геннадий Свидерский
А кто позволил бы отключить ? Там у наших " друзей народных " деньги вложены . Сами себя без прибыли они никогда не оставят . Вот те и народное .
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5 час.
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