Зеленский: Фицо выбирает Россию вместо США и других стран Запада

Украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за то, что Братислава не желает покупать дорогой газ у Соединенных Штатов и выступает за нормализацию связей с Россией.
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