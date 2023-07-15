Современное искусство: Чем покорили мир 20 скелетов, гребущих в пустоте: Жуткая инсталляция «Колесо Харона»

Эта монументальная инсталляция, созданная американским художником Питером Хадсоном - не единственная из его оригинальных творческих работ, но она стала невероятно популярной и обратила на себя внимание даже людей далеких от современного искусства.
Эта монументальная инсталляция, созданная американским художником Питером Хадсоном - не единственная из его оригинальных творческих работ, но она стала невероятно популярной и обратила на себя внимание даже людей далеких от современного искусства.
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