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Современное искусство: Чем покорили мир 20 скелетов, гребущих в пустоте: Жуткая инсталляция «Колесо Харона»

Современное искусство: Чем покорили мир 20 скелетов, гребущих в пустоте: Жуткая инсталляция «Колесо Харона»

Эта монументальная инсталляция, созданная американским художником Питером Хадсоном - не единственная из его оригинальных творческих работ, но она стала невероятно популярной и обратила на себя внимание даже людей далеких от современного искусства.

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