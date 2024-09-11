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Царьград

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Предвыборные дебаты Трампа и Харрис стартовали на канале ABC

Предвыборные дебаты Трампа и Харрис стартовали на канале ABC

В США стартовали публичные предвыборные дебаты между кандидатом от республиканцев, бывшим американским лидером Дональдом Трампом и его соперником от демократов Камалой Харрис.

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