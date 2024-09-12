О некоторых моментах эвакуации танковых заводов СССР в годы войны

За счёт чего можно одержать победу в крупной войне? Ответ на этот вопрос, конечно, вполне понятен: там, где перестаёт работать дипломатия, в дело включается оружие, поэтому зачастую залогом успешного завершения конфликта являются грамотные действия военных, начиная от рядовых солдат и заканчивая высшим командным составом.