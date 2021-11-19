Сотрудники МВД Северной Осетии задержали в Ростовской области серийного дистанционного мошенника

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пригородному было установлено, что злоумышленник действует дистанционно, находясь в Ростовской области.
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