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Хакнем

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Рука в трусах... в общественном месте? Быть такого не может

Рука в трусах... в общественном месте? Быть такого не может

Одно удовольствие читать комментарии подписчиков канала "Хакнем". Потому что ярче и конкретней нельзя описать происходящее в нашей стране, в частности, в связи с наплывом мигрантов, чем это скажут граждане, встречающиеся с этим в своих городах и районах.

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Комментарии
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Сергей Андросов
А мера одна-лопатой по хлебалу и пинок по копчику в сторону границы.
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13 час.
А
Александр
Их надо с уважением грузить в теплушки и отправлять в родные аулы. В Намангане яблоки зреют ароматные.
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12 час.
Silver Kont
Нехуй вообще их в Россию завозить! Чурки должны жить в кишлаках и в своих черножопиях, а в России им делать нечего, от слова совсем!
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12 час.

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