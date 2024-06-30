Рука в трусах... в общественном месте? Быть такого не может

Одно удовольствие читать комментарии подписчиков канала "Хакнем". Потому что ярче и конкретней нельзя описать происходящее в нашей стране, в частности, в связи с наплывом мигрантов, чем это скажут граждане, встречающиеся с этим в своих городах и районах.