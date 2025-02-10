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Царьград

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Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе

Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе

В ночное время температура может опускаться ниже -10 градусов.На этой неделе температура в Москве может упасть до -12 градусов в ночное время.

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